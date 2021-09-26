” #أرامكو” يتصدر التداول.. مكاسب مؤشر #سوق_الأسهم تلامس 1%

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي بنسبة 0.73% ما يعادل 82.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 11353.24 نقطة، في التعاملات المبكرة بجلسة اليوم الأحد.

وبلغت قيمة التداول في تلك الأثناء 949.04 مليار ريال، عبر التداول على نحو 27.07 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 170 سهماً، مقابل انخفاض 10 أسهم، من 204 شركات مدرجة.

وتصدر سهم أرامكو السعودية الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة والكمية بنحو 92.8 مليون ريال، و2.65 مليون سهم، بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 0.29% إلى 35.05 ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم أسمنت نجران بنسبة 7.01% عند سعر 21.96 ريال، بينما جاء في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً وحدات صندوق الأهلي ريت 1 بتراجع 1.93% عند 13.4 ريال.

وارتفعت جميع قطاعات السوق بصدارة قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.47%، بينما كان قطاع التطبيقات وخدمات التقنية المتراجع الوحيد بنسبة 0.38%.

يذكر أن سوق الأسهم السعودية كان عطلة رسمية يوم الخميس الماضي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.