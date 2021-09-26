المملكة الـ7 عالميا في تجارة التجزئة

احتلت المملكة المرتبة السابعة عالمياً في تجارة التجزئة بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي 2019 الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم، لتأتي خلف كل من الصين، والهند، وماليزيا، وغانا، وإندونيسيا، والسنغال، وذلك

واعتمد تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي على تحليل 25 متغيراً محدداً للاقتصاد الكلي والتجزئة، جاء ذلك في وقت استضافت فيه المملكة العام الماضي لأول مرة «قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بهدف تسليط الضوء على خطط المملكة الرامية إلى تصدّر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة.

كما أفاد تقرير لغرفة تجارة وصناعة الرياض في شهر سبتمبر الجاري عن واقع التجارة الإلكترونية في المملكة أن مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي العام الماضي، أظهر أن المملكة في المركز الثاني عربياً، و49 عالمياً من بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر أخيرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».