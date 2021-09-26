تعليم مكة: إدارة «نظام فارس» تتوشح اللون الأخضر احتفالاً بيوم الوطن 91

احتفلت صباح اليوم الاحد إدارة نظام فارس بتعليم مكة المكرمة – القسم النسائي- بذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية والذي يقام تحت شعار “هي لنا دار” وذلك في حفل مختصر نفذته الاستاذة إيمان الجودي مساعدة مدير نظام فارس.

وذلك بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن للمنسوبات وإبرازاً للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ وتأكيداً للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء إلى الوطن.

إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة (2030) في تعميق الإيجابية والروح الوطنية للمجتمع وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

واشتمل الاحتفال على عروض مرئية وطنية وتوشح الإدارة النسائية لنظام فريق فارس باللون الاخضر وتزيع الاعلام والاوشحة والهدايا والورود على المنسوبات.