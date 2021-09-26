البرهان: لن نجلس مع جهات لديها ولاءات مزدوجة و الانتخابات السودانية في موعدها

قال رئيس مجلس السّيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان” إن الشعب السوداني يعاني، ويجب تقديم التضحيات لتحسين الأوضاع المعيشية، لافتا أن القوات المسلحة ستعود لمهمتها الرئيسية في تأمين البلاد بعد إجراء الانتخابات.

وأكد البرهان أن الجيش هو حريص ووصي أمين على أمن السودان، وسنسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات في السودان و لن نسمح بممارسة أي نشاط حزبي داخل القوات المسلحة.

وأضاف: حريصون على توحد قوى الثورة من أجل التعاون في بناء الوطن وتحقيق التحول الديمقراطي، ولسنا طرف في أي معارك سياسية يشهدها السودان

وأكد أن الانتخابات في السودان يجب أن تجرى في موعدها ، ولا نجلس على الطاولة مع جهات لديها ولاءات مزدوجة، لافتا أن الجيش هو الأكثر حرصا على الانتقال للمرحلة الديمقراطية و هناك بعض الجهات لا تريد إجراء الانتخابات في السودان

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: حريصون على وحدة قوى الثورة للدفع نحو بناء الوطن