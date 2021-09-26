” #وزير_الاستثمار”: نشهد إقبالاً كبيراً من شركات الطاقة المتجددة #الفرنسية للاستثمار بـ ‎#المملكة #عاجل

قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن شركات الطاقة المتجددة في فرنسا مقبلة بشكل كبير على الاستثمار في المملكة.

وأوضح، أن شركات مثل شركة “توتال” و”إنجي” و”إي دي إف” تعمل بشكل كبير للحصول على مشاريع جديدة في المملكة، بحسب تصريح لقناة “العربية”

وأضاف أن “توتال”، وبالإضافة إلى استثماراتها السابقة في واحد من أكبر المشاريع الصناعية في الجبيل مشروع “ساتورب” ومشروعها المكمل له “أميرال” باستثمارات تفوق 30 مليار ريال، ستفتتح قريبا محطات توزيع للبترول، بالاضافة إلى محطات للشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية مستقبلا.

ويستهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وهو مبادرة استراتيجية تحت مظلة رؤية المملكة 2030 ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، زيادة حصة المملكة العربية السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى.

وتستهدف المملكة أن تصل حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 50% بحلول عام 2030، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل نحو مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي وأنواع الوقود السائل.