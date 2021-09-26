البحرين تضاعف “ضريبة القيمة المضافة” لتقليص عجز الموازنة

كشفت مصادر مطلعة في البحرين أن البلاد تعتزم “مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% ، في محاولة لزيادة الإيرادات وتقليص أكبر عجز في ميزانية دولة بالخليج”. بحسب ما نشرت بلومبرج.

ونقلت “بلومبرج”، الأحد، عن المصدر قوله إن “البلاد قررت رفع ضريبة القيمة المضافة بعد مراجعة شاملة للإنفاق والإيرادات، في إطار سعي الحكومة للتوصل إلى طرق لإعادة التوازن إلى ماليتها دون تقويض الاقتصاد الذي بدأ في التعافي”.

وفي أغسطس الماضي؛ أعلنت وزارة المالية البحرينية أن عجز موازنة الحكومة بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021، بانخفاض 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتتعرض البحرين لضغوط مالية، رغم تعهد جيرانها لها في 2018 بحزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار.

وأعلنت البلاد العام الماضي تعليق بعض جهودها الإصلاحية للتركيز على دعم الاقتصاد في التكيف مع الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.