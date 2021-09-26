الانضباط تهدد #الاتحاد بالحرمان من جماهيره

هددت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي، نادي الاتحاد بلعب مباراة دون حضور جماهيري، في حال تكرار رمي علب المياه تجاه أرض الملعب، خلال الأشهر الـ6المقبلة، وغرمته مبلغ 42500 ريال، نظير إلقاء جماهيره 3 علب في مباراة التعاون.

وأوضحت لجنة الانضباط أن مخالفة جمهور الاتحاد في مباراة التعاون التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تعد المرة الثانية من نوعها، مشيرة أن العقوبة تكون نافذة بشكل تلقائي في أول مباراة على أرضه، حال ارتكاب الجمهور لأي سوء سلوك مخالف للمادة (52) من اللائحة.