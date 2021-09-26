مراوغة إيرانية.. الوكالة الذرية تكشف تهرب طهران من تركيب معداتها في «منشأة كرج»

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عدم سماح إيران بتركيب معداتنها في منشآة “كرج”، وأكدت في بيان صحي، أن ذلك يخالف الاتفاق.

في السياق، أكدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأحد، أن الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، سيعقد بفيينا في مارس المقبل.

ووصف بيان الخارجية النمساوية، عقد هذا الاجتماع بأنه خطوة مهمة في حشد الجهود الدولية لوقف سباق التسلح النووي.

وأوضح البيان، بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية: “أنه لا يمكن زيادة أمن الإنسانية، في ظل بقاء زيادة القدرة على التدمير”، مؤكدا ضرورة التوقف عن التمسك بأسطورة الردع، والقضاء في النهاية على هذه الأسلحة الرهيبة.

يذكر أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كانت قد وقعت عام 2017، من قبل 86 دولة، وتم دخولها حيز التنفيذ في يناير 2021.