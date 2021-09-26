الشيخ العيسى: الاحتفال بيوم الوطن فرح بالذات والكيان (فيديو)

في الوقت الذي شهدت فيه جميع مناطق المملكة احتفالات شعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني في عامه الواحد والتسعين، يستذكر المواطن كلمة خادم الحرمين الشريفين الذي عبر فيها عن الحمد والشكر لله على ما تنعم به بلادنا من الخير والأمن والاستقرار.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تضمن جزء من كلمة الملك سلمان حول هذه النعم، حيث قال يحفظه الله “نحمد الله عز وجل الذي أعطانا هذه الثروة ، وقبلها الاستقرار والأمن في هذه البلاد، لنحتفل بما ترونه من مشاريع تخدم بلادكم ومواطنيكم”.

وقال الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله في ذات المقطع ” كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا ، وكيف نكون فخورين في وطننا؟ وكيف يكون وطننا جزءً مساهم في تنمية وحراك العالم، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى البيئي ، أو على المستوى الحضاري أو الفكري، وهذا طموحنا، ونستطيع أن نقدم الكثير للسعودية والعالم”.

واشتمل المقطع المتداول على جانب من لقاء معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في برنامج “في الآفاق” على قناة إم بي سي، أوضح فيه أن الاحتفال باليوم الوطني يمثل ذكرى الوطن في أهم تحولاته التاريخية، التحولات التي صنعت بحمد الله مجد الوطن، ورسخت أركانه، ورفعت هامته في العالمين”، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يجدد الفرحة بهذه النعمة وخيرها العظيم.

وقال الشيخ العيسى ” الفرح بالوطن يعني الفرح بالكيان والذات ، فأنت عندما تفرح بالوطن وتخلص له فأنت في الواقع تفرح بنفسك، وتخلص لنفسك ، لأنك الوطن والوطن أنت”.

وأكد أمين رابطة العالم الإسلامي على أن التوافق والانسجام بين الولاء الديني والوطني ليس بينهما أي تعارض ، حيث قال” لا يوجد أي تعارض مطلقاً بين الولاء الديني والولاء الوطني، بل إن الولاء الوطني هومن الولاء الديني ، وإذا لم يكن لديك ولاء وطني فهذا يقدح في دينك”.

كما أوضح أن حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل يعني في نهاية المطاف حفظ الوطن ، لأن الوطن يرتكز في مهامه على حفظ هذه الأمور بمعنى هذه وظيفته.