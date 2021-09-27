لليوم الخامس على التوالي.. نقص المعروض يرفع أسعار #النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، لليوم الخامس على التوالي إذ اقترب خام برنت من 80 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف على المعروض، في وقت يزيد فيه الطلب في بعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة.

وزاد خام برنت 1.14 دولار أو 1.5% إلى 79.23 دولاراً للبرميل بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد الخام الأمريكي 1.11 أو 1.5% إلى 75.09 دولاراً للبرميل وهو أعلى سعر له منذ يوليو بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة: “لا يزال نقص المعروض يؤدي إلى السحب من المخزونات في كل المناطق”.