عاجل.. # المملكة تجري أكثر من 28 مليون فحص مخبري لفيروس #كورونا

أجرت القطاعات الصحية (28,553,941) فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية ( PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

وأبانت الصحة أن الطاقة الاستيعابية للفحوصات في المملكة على مستوى القطاعات كافة تتجاوز 130 ألف فحص يومياً، لافتةً النظر أن 90% من النتائج تصدر خلال أقل من 18 ساعة وأن 99% من النتائج تصدر خلال أقل من 24 ساعة، وهذا يضع المملكة ضمن أعلى دول العالم سرعة وجودة في هذا النوع المتقدم من الفحوصات.

‏ وأضافت أن عدد المختبرات الفاحصة لكوفيد – 19، المعتمدة من قبل هيئة الصحة العام (وقاية) تبلغ 48 مختبراً في القطاع الحكومي و 75 مختبراً في القطاع الخاص، مبينةً أن عدد المختبرات التابعة لوزارة الصحة تبلغ 25 مختبراً بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف فحص يومياً.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تُعد من أوائل الدول في العالم التي أمّنت الفحص المخبري للفيروس.

حيث هيأت وجهزت المختبر الصحي الوطني، كما دشّنت الصحة عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في كافة مناطق المملكة والتي أسهمت بفضل الله في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وتواصل الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت ولله الحمد في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.