وفيات #كورونا حول العالم تقترب من 5 ملايين

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل إلى 231.820.895 إصابة.

وأفادت الجامعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم منذ بدء الجائحة بلغ حتى الآن 4.748.059 حالة وفاة.

كورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد إنها سجلت 8668 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و243 وفاة خال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس بلغ 594443 حالة فيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 21 مليون حالة​​​. وفق رويترز .

كورونا في المكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 147 وفاة و3988 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 275446 بينما بلغت الإصابات ثلاثة ملايين و632800 حالة في المجمل منذ ظهور الوباء.