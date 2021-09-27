300 خبير من حزب الله اللبناني في #اليمن لتدريب #الحوثيين

كشف قائد المقاومة الوطنية الموالية للجيش اليمني العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، دخول أكثر من 300 من خبراء ميليشيا حزب الله إلى صنعاء منذ 2011 لتدريب ميليشيا الحوثي.

وقال طارق، في كلمة أمام دفعة جديدة من الملتحقين بالمقاومة الوطنية أمس الأحد أن “سفناً عسكرية احتُجزت في ميناء الحديدة في الأيام الأولى للانقلاب، اتضح أنها تحمل صواريخ إيغلا إس، وصواريخ كورنيت”. بحسب صحيفة عكاظ.

وحذر العميد طارق من محاولات الحوثي تفكيك صفوف الجبهة المناوئة له قائلاً: “الحوثي يعرض مبادرة على أبناء مأرب كذباً وزيفاً لخلخلة صفوف الجيش الوطني وقبائل مأرب التي قتلت أكبر عدد من قيادات الحوثي ودمرت أحلامه على أسوارها”.