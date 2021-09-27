بعد تحويل 2.83 مليار ريال كديون.. #صندوق_الاستثمارات_العامة يستحوذ على 25%؜ من “إعمار المدينة الاقتصادية” #عاجل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في بيان آخر، عن اكتمال صفقة استثمارية يصبح الصندوق بموجبها مساهمًا رئيسيًا في شركة إعمار المدينة الاقتصادية بحصة تبلغ 25%.

وأفاد الصندوق أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الصندوق 2021-2025 التي تهدف لبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، كما ستعمل على تطوير مجالات التعاون بين الشركة ومنظومة شركات محفظة الصندوق خاصة في قطاعات العقارات والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحية، الأمر الذي يعزز تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل للصندوق والمساهمين.

وتابع الصندوق: “تسهم الصفقة في تحسين البنية التحتية الأساسية للمملكة ودعم التنمية الاقتصادية ومن المتوقع أن تساهم الصفقة الاستثمارية في تطوير شركة إعمار المدينة الاقتصادية عبر تعزيز دور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كممكن رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية في المملكة”.

وستركز الصفقة الاستثمارية على تعظيم وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، بما يدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، وزيادة القيمة الاستراتيجية والتشغيلية، وتحسين البنية التحتية الأساسية.

وتعليقاً على اكتمال الصفقة، صرح رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة أيمن بن محمد المديفر، بأن إتمام هذه الصفقة يمثل إنجازاً ليس للصندوق وشركة إعمار المدينة الاقتصادية فقط، بل يمتد ليساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030″.

وأضاف المديفر: “يتماشى استثمارنا في شركة ’إعمار’ مع استراتيجية الصندوق 2021-2025، التي تهدف لبناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال الصندوق، إلى جانب إطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والقطاع العقاري والسياحي”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادي (EEC) سيريل بايايا: “نرحب بصندوق الاستثمارات العامة كمساهم رئيسي في إعمار المدينة الاقتصادية، حيث تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تفعيل دور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كمنصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030”.