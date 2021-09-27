1700 جولة رقابية لمنع انتشار كوفيد-19 في #القصيم

نفّذت صحة القصيم 1743 جولة رقابية خلال شهر أغسطس من العام 2021م، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد19

وشملت الجولات الرقابية 32 جولة على المجمعات التجارية و 212 جولة على محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي وصوالين الحلاقة والتموينات، كما بلغ عدد الجولات الميدانية لأماكن الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة وسكن العمالة 5 جولات فيما بلغ عدد الجولات على الفعاليات الترفيهية بالمنطقة 3 جولات وبلغ عدد الجولات في أسواق النفع العام 3 جولات، وذلك في عدد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة.