الاكتتاب العام لـ”أدنوك للحفر” يستقبل طلبات بـ34 مليار دولار والتغطية 31 ضعفا

استقبل الاكتتاب العام للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية في الطرح العام لأسهم شركة أدنوك للحفر بسعر 2.3 درهم للسهم،طلبات بـ34 مليار دولار والتغطية 31 ضعفا

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” المالكة لغالبية أسهم شركة أدنوك للحفر، الأربعاء الماضي عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر من 1.2 مليار سهم عادي إلى 1.76 مليار سهم عادي، أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

وبعد اكتمال عملية الاكتتاب العام ستكون أدنوك مالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5% في الشركة.

وبقي سعر الطرح ذاته بواقع 2.30 درهم للسهم دون تغيير، لتصل قيمة الاكتتاب الجديدة 3.84 مليار درهم.

وبدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام للشركة رسمياً يوم 13 سبتمبر، وفي 23 سبتمبر تم إغلاق اكتتاب المستثمرين الأفراد وموظفي الشركة.

ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021.