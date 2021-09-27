الصحة_العالمية تعتزم فتح تحقيق جديد حول منشأ #كورونا

تعتزم منظمة الصحة العالمية بدء تحقيق جديد حول منشأ فيروس “كورونا”، والتحقق مما إذا كان الفيروس قد صنع معمليًا أم لا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة”وول ستريت جورنال”، فإنه من المقرر تعيين فريق جديد من الخبراء بمن فيهم خبراء في الأمن البيولوجي والأمن المعملي والجينات، وذلك للتحقق من كيفية انتشار الفيروس بين البشر.

ومن المتوقع أن يستهدف فريق البحث التحقق مما إذا كان “كوفيد-19” تسرب من معمل في ووهان الصينية في نهاية 2019، وهو الادعاء الذي أنكرته بكين، كما ينوي الفريق التحقق مما إذا كان الفيروس تم صنعه في دولة أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعدما وجه الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الوكالات الاستخباراتية بالتحقيق في نظرية تسريب “كورونا” معمليًا.