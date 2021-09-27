فلكية جدة: “الجوزاء” تزين منتصف الليل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن نجوم الجوزاء والتي تعرف أيضا بتسمية “الجبار، الصياد” أو “اورايون” تكون خلف الشمس من منظورنا على الأرض في شهر يونيو وتعود للظهور من جديد في أواخر يوليو، وفي مطلع سبتمبر تشرق هذه النجوم ما بعد الساعة الواحدة صباحا فوق الأفق الجنوبي الشرقي في سماء الوطن العربي.

نجوم الجوزاء الآن أواخر شهر سبتمبر أصبحت تشرق عند منتصف الليل حسب التوقيت المحلي، و قريباً ستشرق عند العاشرة مساء وبحلول شهر ديسمبر سوف ترصد في بداية الليل.

يرجع السبب في تقدم موعد شروق نجوم الجوزاء وانتقالها من سماء الفجر نحو سماء المساء، لأن هذه المجموعه النجمية ببساطة تنحرف نحو الغرب مثل كل النجوم وذلك بسبب حركة الأرض حول الشمس فذلك يجعل النجوم تشرق مبكرة بحوالي 4 دقائق في كل يوم .

يمكن ملاحظة أن النجوم الثلاثة ضمن الجوزاء والتي تسمى ” حزام الجبار” تشير إلى موقع نجم الشعرى ألمع نجم ضمن نجوم الكلب الاكبر الذي يتلألأ بعنف عندما يكون بالقرب من الأفق، كما هو الحال مع نجوم الجوزاء فإن نجم الشعرى سوف ينتقل إلى سماء المساء خلال بضعة أشهر.

بشكل عام فان هذه النجوم جميعا ترصد في الساعات قلب الفجر في شهر سبتمبر ، لذلك اذا لم تكن قد شاهدت نجوم الجوزاء في سماء الفجر فالفرصة متاحة .