إصابة ولي عهد الأردن بفيروس كورونا.. وإخضاع الملك عبدالله والملكة رانيا للحجر الاحترازي

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الإثنين، إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وإخضاع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام.

وقال في بيان، إنه بعد إجراء ولي العهد الأردني الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه ظهر عليه أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدا.

وأشار إلى أنه وفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة، سيخضع الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، علما أن نتائج فحوصاتهما كانت سلبية.