مركز حي الشرائع يقيم أمسية ثقافية بمناسبة اليوم الوطني

أقام مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 وقد استضاف في هذه الأمسية كل من بريك محمد العصبمي الإعلامي والكاتب في صحيفة روئ الخبر عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة

والإعلامي الشاعر الدكتور خضر اللحياني ممثل القناة الثقافية بمنطقة مكة سابقاً ومعد ومقدم البرامج بالتلفزيون السعودي.

وأدار الأمسية الإعلامي حجب العصيمي عضو مجلس مركز حي الشرائع، وتحدث الضيوف عن مفاخر بلادي المملكة العربية السعودية والوطنية ومشاعر الحب والولاء تجاه قيادتنا الحكيمة والوطن الغالي وكيف يعبر المواطن عن شعوره وفرحته في هذه المناسبة الغالية في قلوب الجميع من أبناء هذا الوطن وقد تخلل اللقاء مداخلة من الولايات المتحدة الأمريكية لمحمد برناوي نائب رئيس مجلس مركز الحي، وكذلك مداخلة من التربوي القدير الكاتب الإعلامي خالد الحسيني، ومداخلة من رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الثقفي، ثم كلمة لمدير المركز صالح الزهراني، ثم اختتم مدير الأمسية هذا اللقاء بالشكر والتقدير للضيوف والمشاركين بمداخلاتهم عبر الزوم وتم تقديم شهادات الشكر والتقدير لهم على حسن تجاوبهم وتفاعلهم في هذه المناسبة الوطنية.