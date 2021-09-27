إيران.. اعتقال الناشط عزيز قاسم زاده وآخرين خلال احتجاحات المعلمين

أعلن المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية اعتقال السلطات عزيز قاسم زاده المتحدث باسم جمعية “جيلان” الثقافية وآخرين، في أعقاب احتجاج المعلمين بـ36 مدينة في إيران.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان “HRANA” نقلا عن قناة المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية، بأن عزيز قاسم زاده احتجزته قوات الأمن في منزل والده ونقلته إلى مكان مجهول.

وقالت “HRANA” إنه خلال الاعتقال فتش عناصر الأمن المنزل وصادروا عددا من متعلقات زاده الشخصية.

واستمرت احتجاجات المعلمين في الأيام الأخيرة في العديد من المدن الإيرانية، لعدم تنفيذ خطة التصنيف لتحسين رواتب المعلمين.

وبعد دعوة المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية، نظم المعلمون مسيرات احتجاجية في 36 مدينة على الأقل.