جامعة شقراء تدشن إدارة “التطوير المهني” لرفع كفاءة القيادات الأكاديمية والتدريسية والبحثية

دشنت جامعة شقراء، ممثلة في وكالة التطوير والجودة، إدارة جديدة تحت مسمى “إدارة التطوير المهني”، والتي تستهدف تطوير وتحسين أداء القادة الأكاديميين والأساتذة الجامعيين والباحثين العلميين، بما يسهم في تحقيق معايير الجودة في التدريب وزيادة كفاءة القيادة الأكاديمية والتدريس والمخرجات البحثية.

ويأتي استحداث الإدارة الجديدة، استشعارًا من إدارة الجامعة لأهمية المشاركة الفاعلة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة ببرنامج تنمية القدرات البشرية، ولتعزيز تنافسية القدرات الأكاديمية بالجامعة وتلبية لمتطلبات هيئة تقويم التعليم والتدريب.

من جانبه، قال الدكتور منصور المالكي وكيل جامعة شقراء للتطوير والجودة، أنه واستجابة لتوجيهات سعادة رئيس الجامعة الخاصة بحوكمة كافة ممارسات العمل الأكاديمي بشكل عام والتطوير المهني بشكل خاص، وربط ذلك ببرامج رؤية المملكة 2030، تم إنشاء إدارة التطوير المهني والتي تهدف لرسم السياسات والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية اللازمة لرفع مهارات الفئات المستهدفة بما يحقق التميز والإبداع في القيادة الأكاديمية، التدريس الجامعي، والمصادر المعرفية والتعليمية بناء على مفهوم التدريب المبني على الكفايات، علاوة على تطوير وتنفيذ خطط التطوير المهني بما يتماشى مع أفضل الممارسات المؤسسية بعد دراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية لتتواءم مع أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة.