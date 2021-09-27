القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية و مواد مخدرة وعملات مُزيَّفة في الرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، بحوزتهما (27) سلاحًا ناريًا، و(28) مخزنًا للذخيرة، و(373) طلقة حيّة متنوعة، و(2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(710) أقراص مخدرة، وأوراق مالية مزيفة، و(73) جهازًا متنقلًا، وجرى إيقافهما وتحريز المضبوطات، واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.