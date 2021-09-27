ضبط أربعة مخالفين لنظام البيئة في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا وثلاثة مقيمين من الجنسيات الهندية واليمنية والسودانية لمخالفتهم نظام البيئة بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.