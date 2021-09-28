القبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بـ #الرياض

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على مقيم يمني تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتكابه جريمة التحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض والقبض عليه وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.