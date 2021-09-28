مونديال 2022: #ميسي على رأس قائمة #الأرجنتين للجولة الثلاثية

تصدر النجم ليونيل ميسي قائمة منتخب الأرجنتين التي أعلنها المدير الفني ليونيل سكالوني، ولم تشهد أي مفاجآت، وذلك استعداداً للجولة الثلاثية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 أمام باراغواي وأوروغواي، وبيرو.

ولا يزال مدرب “الألبيسيليستي” بهذا الاختيار يؤكد على ثقته في الجزء الأكبر من القائمة التي منحت الفريق لقب كوبا أمريكا التي احتضنتها البرازيل قبل أشهر، والتي شاركت أيضاً في المباريات الأخيرة في تصفيات المونديال.

ومن المنتظر أن يحل المنتخب الأرجنتيني ضيفاً على باراغواي يوم 7 أكتوبر المقبل، ثم سيستقبل بعدها بثلاثة أيام منتخب أوروغواي، ومن بعده منتخب بيرو يوم 14 من نفس الشهر.

ويحتل “راقصو التانغو” المركز الثاني في التصفيات برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل، مع مباراة مؤجلة لكليهما، وهي تلك التي ألغيت بينهما هذا الشهر بسبب اقتحام مسؤولي الصحة في البرازيل للملعب لاحتجاز بعض لاعبي الأرجنتين المشتبه في قيامهم بالتلاعب في إجراءات الحجر الصحي لدخول البلاد.

وضمت القائمة الكاملة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت) وإيمليانو مارتينيز (أستون فيلا-إنجلترا) وإستيبان أندرادا (مونتيري-المكسيك)، وخوان موسو (أتالانتا-إيطاليا).

الدفاع: جونزالو مونتييل (إشبيليى-إسبانيا) ونائويل مولينا (أودينيزي-إيطاليا) وخيرمان بيزيلا (فيورنتينا-إيطاليا) وخوان فويث (فياريال-إسبانيا) وكريستيان روميرو (توتنهام هوتسبر-إنجلترا) ونيكولاس أوتاميندي (بنفيكا-البرتغال) ولوكاس مارتينيز كوارتا (فيورنتينا) وليساندرو مارتينيز (أياكس-هولندا) وماركوس أكونيا (إشبيلية)، ونيكولاس تاجليافيكو (أياكس).

الوسط: رودريجو دي بأول (أتلتيكو مدريد-إسبانيا) وإيزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن-ألمانيا) ولياندرو باريديس (باريس سان جيرمان-فرنسا) وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام) وجيدو رودريجيز (ريال بيتيس-إسبانيا) ونيكولاس دومينجيز (بولونيا-إيطاليا)، وأليخاندرو جوميز (إشبيلية).

الهجوم: لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن) وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان-فرنسا) ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلانو-إيطاليا) ونيكولاس جونزاليس (فيورنتينا) وأنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد) وأنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان) وخواكين كوريا (إنتر ميلانو) وخوليان ألفاريز (ريفر بليت)، وباولو ديبالا (يوفنتوس-إيطاليا).