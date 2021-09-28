إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 233.105 مليون.. والوفيات تقترب من 5 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19 ارتفاع عدد الإصابات إلى 233 مليوناً و105 آلاف و342 إصابة، الثلاثاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و769 ألفا و835 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 209 ملايين و843 ألفا و83 حالة.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18795 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 33.697.581 حالة، منها 292.206 حالات نشطة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن تم تسجيل 179 وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 447.373 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 32.958.005 حالة.

كما ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن البر الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ارتفاعا من 27 إصابة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96081 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وسجلت البرازيل 14423 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و210 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ أكثر من 21 مليون، فيما بلغت الوفيات 594653.