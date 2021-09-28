ضبط كمية هائلة من متفجرات #حماس في #الضفة_الغربية

ضبط الجيش الإسرائيلي، كمية متفجرات كبيرة لحماس، بعد يوم من إعلان إحباط عملية أمنية كبرى كانت الحركة تخطط لتنفيذها، بحسب، وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن “النشاط الأمني المشترك بين الجيش الاسرائيلي والشاباك أدى لضبط كمية متفجرات كبيرة كان أعضاء الخلية التي قتل خمسة من عناصرها في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي في قريتي بدو وبرقين واعتقل غالبية أعضائها، ينوون استخدامها”.

وأضافت، أن “قوات الأمن الإسرائيلية الخاصة عادت إلى قرية بدو القريبة من مدينة رام الله في الضفة الغربية وضبطت فيها كمية كبيرة من المواد المتفجرة”، وفق موقع “i24 news”.