نكاية في قضية الغواصات.. #فرنسا تعرقل مفاوضات #أوروبا التجارية مع #أمريكا

اعترضت فرنسا على مسودة الموقف الأوروبي الذي توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الإثنين، لطرحه في اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل، في مدينة بيتسبرغ الأمريكية بحسب مصادر مطلعه.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن رفض أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يعني أن الاجتماع التجاري الرئيسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيكون أضيق نطاقاً مما كان مقرراً له في البداية.

ويهدف الاجتماع لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد 4 أعوام من النزاعات التجارية بين جانبي المحيط الأطلسي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع 4 مواضيع رئيسية هي، مراقبة الاستثمارات الأجنبية، والرقابة على الصادرات، وسلاسل توريد أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي.

وطالبت فرنسا في وقت سابق إرجاء الاجتماع، بعد إلغاء أستراليا صفقة غواصات فرنسية بعشرات المليارات من الدولارات عقب توقيع معاهدة دفاع جديدة مع الولايات المتحدة، وبريطانيا.