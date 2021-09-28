هدف تحدد أبرز الالتزامات للاستفادة من برنامج #‎إعانة_البحث_عن_عمل

حددت هدف أبرز الالتزامات للاستفادة من برنامج برنامج ‎إعانة البحث عن عمل.

وقالت‏ إن التزامات برنامج ‎إعانة البحث عن عمل تساعد في رفع قدرات الباحثين عن عمل وتعزيز فرص حصولهم على العمل.

كما تهدف إلى تأهيل الباحث عن عمل ورقه جاهزين للدخول لسوق العمل، ويؤثر عدم الالتزام بها على جدية المؤهل في البحث عن عمل وحصوله على إنذارات ومخالفات تؤدي لاستبعاده من البرنامج ووصوله للحد الأعلى.

وجاءت أبرز الالتزامات في ” التجاوب مع تواصل الصندوق ، الدخول الاسبوعي على الملف الشخصي في البوابة الوطنية للعمل، حضور جلسات التدريب التفاعلي والالكتروني، قبول عروض العمل المناسبة ، الحضور لخدمات التأهيل والتدريب والتوظيف، القيام بالمهام التي يطلبها الصندوق في سبيل المساعدة للحصول على عمل .