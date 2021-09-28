‏مدرب ‎#المنتخب_السعودي يختار 25 لاعباً لمواجهتي #اليابان و #الصين

أعلن مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هيرفي رينارد، اختيار 25 لاعبا لقائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي اليابان والصين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وضمت القائمة: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي (في حراسة المرمى)، إضافة إلى اللاعبين: محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، حسين قاسم، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، فراس البريكان، صالح الشهري.