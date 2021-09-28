سعودة 76%.. 4491 موظفاً يعملون في مؤسسات #السوق_المالية

كشفت بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية وصول عدد العاملين لدى مؤسسات السوق المالية، بلغ 4491 موظفا بنهاية الربع الثاني 2021، بارتفاع 27 موظفا عن الربع الأول 2021.

ووفقا لتقرير مؤسسات السوق المالية الصادر مؤخرا، بلغت نسبة السعودة في هذه المؤسسات بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 76%.

وبلغ عدد مؤسسات السوق المالية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 110 مؤسسة، وتصدرت “إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة” هذه المؤسسات من حيث عدد الموظفين بـ283 موظفا وبلغت نسبة السعودة بها 80%، تلتها “الرياض المالية” بـ275 موظفا بنسبة سعودة قدرها 88%.

وفي المقابل حققت كل من “شركة ميراك المالية” و”رائد المتقدمة للاستثمار” و”جوا المالية” و”رزين المالية” نسبة 100% من سعودة الموظفين، تلتهم “شركة الإنماء للاستثمار” بنسبة 95%، ثم “سامبا للأصول وإدارة الاستثمار” ﺑ91%