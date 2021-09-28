ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية

قفزت أسعار الطاقة في أوروبا، من الغاز الطبيعي إلى أسعار الانبعاثات الكربونية، إلى مستويات قياسية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات بعد تفاقم نقص الإمدادات مع بداية فصل الشتاء.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن المخزونات تتراجع في كافة المصادر، من الغاز الطبيعي إلى الفحم، وحتى المياه التي تستخدمها النرويج لإنتاج الكهرباء، مع غياب المؤشرات على تحسن الوضع قريباً، خاصة في ظل التزامن مع تعافي الطلب بعد الجائحة.

وتوقف الكثير من موردي الطاقة الأصغر في المملكة المتحدة، وسط تحذيرات من تعطيل الأسعار غير المسبوقة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا 12%، وقفزت العقود الآجلة للكربون 2.2%، كما ارتفعت الكهرباء في ألمانيا للعام المقبل والغاز في بريطانيا إلى مستوى جديد.