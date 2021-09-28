اتحاد الكرة يطالب الأندية بسداد 20 مليون ريال

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن المستحقات المالية المطلوبة من الأندية السعودية لدى اتحاد كرة القدم، وصلت إلى أكثر من 20 مليون ريال سعودي حتى نهاية يونيو الماضي.

وأوضحت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الجزء الأكبر من المستحقات المالية يأتي من القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط بحق الأندية، والتي تتأخر في سدادها، بينما يتضمن الجزء الأخر رسوم اشتراك وسلفاً بمبالغ محدودة لأندية الدرجتين الثانية والثالثة.

وأضافت أن الاتحاد السعودي للعبة كان يقتطع تلك الديون في الماضي من إيرادات النقل التليفزيوني وحقوق الرعاية التجارية للأندية، بالإضافة إلى المبالغ التي تحصل عليها الأندية والتي يطلق عليها اسم إعانة الاحتراف، لكنها انقطعت في العامين الماضيين.

وأشارت إلى أن الاتحاد السعودي سيحاول التوصل إلى حل مع رابطة دوري المحترفين، وذلك من أجل الوصول إلى طريقة لسداد تلك الديون، وكذلك مع وزارة الرياضة السعودية بحيث يتم اقتطاع الديون من الدعم الذي يتم توجيهه للأندية.