مركز سعودي يدخل موسوعة غينيس بـ 127 صنفا من نخيل التمر

سجّل مركز النخيل والتمور بالأحساء رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال ضمه أكثر من 127 صنفاً وطنياً ودولياً وأكبر بنك أصول وراثي لنخيل التمر على مستوى العالم.

وأوضح مدير المركز المهندس خالد الحسيني أن المركز يعمل على تكوين قاعدة بيانات لنخيل التمر وتأصيلها والمحافظة عليها من الإنقراض وتسهيل عمل الدراسات والأبحاث الفسيولوجية والمورفولوجية في هذه الأصناف ومدى ملاءمتها للظروف المناخية المحلية.

وأكّد أن هذا الإنجاز يضاف إلى أرقام وإنجازات وطننا المعطاء وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م في إثراء الجانب العلمي للباحثين والمختصين في الشأن الزراعي.