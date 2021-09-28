جمعوا تبرعات دون ترخيص.. إصدار 17 مخالفة بحق 13 مواطنا و4 مقيمين

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 17 مخالفة بحق 13 مواطناً و4 مقيمين ضمن نشاطاته في ضبط عملية جمع التبرعات للوجوه الخيرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء ذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات ومزاولتهم لنشاط جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع دون الحصول على ترخيص من المركز.

وأكد المركز دعمه لجميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتبرع بالطرق النظامية ومن القنوات الرسمية المخصصة.

وكان مجلس الوزراء أصدر حديثًا قراره بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع.