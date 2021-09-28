وافدة تجري عمليات إجهاض بمجمع خاص في الطائف.. والأمن يتفاعل

أطاحت الجهات الأمنية بالتعاون مع الشؤون الصحية في محافظة الطائف بطبيبة وافدة تجري عمليات الإجهاض، وذلك من خلال عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة.

وفي تفاصيل الحادثة، أثبتت تحريات «صحة الطائف» لعدة أيام، إجراء طبيبة وافدة عمليات الإجهاض، في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

وفاوض «الزائر السري» الطبيبة على تنفيذ عملية إجهاض، وتم الاتفاق على ذلك، وعليه باشرت فرق الالتزام في «صحة الطائف»، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الطبيبة المخالفة لجهة الاختصاص، كما أحالت فرق الالتزام المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وتم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مخالفة للاستعمال الطبي.

وأكدت «صحة الطائف» استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة، إضافة إلى ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على حساب «[email protected]» في تويتر، ولفتت إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.