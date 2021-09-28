عبر مبادلة أسهم.. السعودية للاستثمار الصناعي وبتروكيم تعتزمان الاندماج

قالت شركتا البتروكيماويات السعوديتان المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) اليوم الثلاثاء إنهما وقعتا اتفاقا غير ملزم بشأن اندماج مقترح. بحسب “رويترز”.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين للبورصة إن الصفقة ستتألف من عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل المجموعة السعودية للاستحواذ على الخمسين بالمئة المتبقية في بتروكيم التي لا تملكها المجموعة السعودية بالفعل.

وستصدر المجموعة السعودية في المقابل أسهما جديدة لمساهمي بتروكيم، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم بتروكيم.

وسيحصل مساهمو بتروكيم على 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يمتلكونه في بتروكيم.

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة إنه عند سعر سوق 39.9 ريال لسهم المجموعة السعودية و49.7 ريال لسهم بتروكيم، فإن معدل المبادلة ينطوي علة علاوة اثنين بالمئة لمساهمي بتروكيم.

وقالت إن الاندماج المحتمل سيبسط هيكل المساهمة ويزيد التركيز على نمو الإنفاق الرأسمالي.

وعينت المجموعة السعودية إتش.إس.بي.سي السعودية مستشارا ماليا لها، فيما تعمل بتروكيم مع جي.آي.بي كابيتال.

ومذكرة التفاهم اتفاق غير ملزم وتخضع لاتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.

بدأت الشركتان محادثات العام الماضي بشأن الاندماج، الذي سيشكل مزيدا من الاندماج في قطاع البتروكيماويات السعودي بعد أن اشترت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية العام الماضي.

تبلغ قيمة بتروكيم السوقية حوالي 6.3 مليار دولار والمجموعة السعودية حوالي 4.8 مليار دولار.

وتمتلك الحكومة السعودية 13.1 بالمئة من أسهم المجموعة السعودية و25 بالمئة في بتروكيم، وفقا لبيانات رفينيتيف.