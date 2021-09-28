بمتوسط 106.6 مليون برميل يوميا.. أوبك: الطلب على النفط سيثبت بعد 2035

توقعت “أوبك” أن يظل إنتاجها من السوائل دون مستوى 2019 خلال الفترة 2020-2026 رغم الطلب المتزايد مع تعافي الإمدادات من خارج أوبك.

وأضافت “أوبك”، في توقعاتها للنفط العالمي 2021، أن “يرتفع 1.7 مليون برميل يوميا في 2023 إلى 101.6 مليون برميل يوميا في ظل التعافي العالمي من الجائحة”.

وكشفت التوقعات أن “الطلب العالمي على النفط سيثبت بعد 2035″، مضيفة أن “متوسط الطلب العالمي على النفط سيبلغ 106.6 مليون برميل يوميا في 2030 (بانخفاض 600 ألف برميل يوميا عن توقعات العام الماضي)”.

وقالت “أوبك” إن “هناك احتمالات لمزيد من التقلب ونقص المعروض في حالة عدم تبني استثمارات ضرورية في قطاع النفط”.