السعودية تدعم 3 مبادرات لحماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية imo

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة, وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك لم, في لندن, 3 اتفاقيات لدعم مبادرات تهتم في حماية البيئة البحرية وتنميتها، بما يتوائم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

وتركز المبادرة الأولى (Glofouling) على حماية النظم البحرية من الطلاء المستخدم على بدن السفن، والحد من استخدام بعض أنواع الطلاء التي قد تضر بالأحياء البحرية، خاصة أجزاء السفن المغمورة داخل المياه.

وتهدف المبادرة الثانية (Glolitter) إلى حماية البيئة البحرية من النفايات بمختلف أنواعها، بما يعزز من حماية الثروة السمكية والأحياء المائية والحفاظ عليها، ويشمل ذلك البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة، وتعد الاتفاقية الثالثة ( IMO cares ) مبادرة لتقليل الانبعاثات من السفن، وتضافر الجهود بما يضمن مواءمة العمل المشترك ضمن منظومة واحدة لحماية جميع المناطق البحرية حول العالم، وتنمية القطاع البحري.

وتأتي هذه الجهود للمملكة امتدادًا للإستراتيجية الوطنية للنقل البحري والمعلن عنها مؤخرًا لتنسجم والجهود الدولية في هذا الشأن ولما يمثله القطاع البحري العالمي من أهمية كبرى وبعد استراتيجي للقطاعات الأخرى كافة وفي مقدمتها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية.