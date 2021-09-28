السجن والغرامة.. النيابة العامة توضح عقوبة مخالفة نظام منتجات التجميل

قالت النيابة العامة، إن المنتج التجميلي يشمل أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معد لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية كالأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي ونحوها؛ لأغراض التنظيف، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.

وأضافت أنه يعد مخالفا لأحكام نظام منتجات التجميل، كل من شرع أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي سواء عليه أو في الدعاية له.

وأوضحت أن العقوبات تشمل غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، إغلاق أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.