التعليم: تدريس الطلاب غير المحصنين و الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما بالتزامن عن بعد

وجهت وزارة التعليم، اليوم، بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى المنشآت التعليمية مع توفير الاحتياجات واتخاذ ما يلزم ومتابعة المدارس ذات الكثافة العالية، والتحقق من أن التقسيم يتم بناء على تحصين الطلاب.

و أكد تعميم صادر عن نائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات على اعتماد تصنيف المدارس والفصول في كل مكتب تعليم ضمن المستويات والنماذج التشغيلية وفق مقترحات وتحديثات اللجان التنفيذية في مكاتب التعليم.

و يأتي ذلك إشارة إلى الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريا وتطبيق ما ورد في الدليلين التشغيليين المدرسي والإشرافي وما تضمناه من سيناريوهات العودة ونماذجها التشغيلية لاستئناف الدراسة للعام 443 1واستنادا لما ورد فيهما، ولضمان جودة العملية التعليمية للطلاب الذين يتلقون التعليم (حضوريا أو عن بعد)

و حضّ التعميم على متابعة تقارير أداء المدارس من خلال لوحة المعلومات الرئيسة حضوريا وعن بعد للمدارس والمعلمين، وتفعيل التعليم الإلكتروني على منصة مدرستي، وتقديم الدعم المناسب

و أهاب التعميم بضرورة متابعة مدير المدرسة والمشرف التربوي لتنفيذ المعلمين للدروس المتزامنة وغير المتزامنة مع التأكيد عليهم برفع التكليفات والواجبات، وروابط الدروس المعدة من قبلهم أو المسجلة من قنوات عين والمطابقة للخطة الدراسية قبل تنفيذ الدروس، وتأدية المهام التدريسية

وشدد التعميم على متابعة مدير المدرسة والمشرف التربوي للمعلمين في تنفيذ الاختبارات وتقديم الإثراءات التعليمية، واستثمار البث التلفزيوني والرقمي ومتابعة مدير المدرسة والمشرف التربوي لتنفيذ البرامج العلاجية وتعزيز المهارات الأساسية، وحث مدير المدرسة للمعلمين على تدريس الطلاب غير الحاضرين (حسب النماذج التشغيلية، والطلاب الذين تقل أعمارهم عن ۱۲ عاما وغير المحصنين) تدريسا متزامنا بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

و أكد على إسناد مدير المدرسة جميع المعلمين لمشرفي التخصص، وحصر حضور وغياب الطلاب يوميا والتثبيت في نظام نور، ومتابعة حضور طلاب الفصول الافتراضية وفق الجداول المرفوعة على منصة مدرستي واتخاذ ما يلزم.

والزم التعميم العمل بموجبه والمتابعة المستمرة ومعالجة التحديات، ومحاسبة المقصر في أداء واجباته الوظيفية وفق ما تنص عليه اللوائح والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، والرفع بالتقارير اللازمة لوكالة الوزارة للتعليم العام.