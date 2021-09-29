السودان: تنديد بإرهاب #داعش ومطالب بعودة صلاحيات المخابرات الوطني

ندد حزب الإصلاح الوطني بالمحاولات الإرهابية الفاشلة التي قام بها تنظيم داعش الارهابي في السودان.

وكانت قوة من جهاز المخابرات العامة المختصة بتنفيذ المداهمة لكافة المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، قد قامت بعملية دهم مفاجئة وأسفرت عن القبض على 11 إرهابيا من جنسيات مختلفة، واستشهاد 5 من القوة “اثنين ضباط وثلاثه ضباط صف”، وإصابة ضابط بجروح.

وقال عثمان صلاح رئيس الحزب في بيان تلقت “الوئام” نسخة منه: نحتسب عند الله شهداء الدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب.

وأضاف: لابد من التعامل مع جهاز المخابرات الوطني كجزء اصيل من المنظومة الأمنية وأن تعود إليه كافة الصلاحيات حفاظا علي التحول الديمقراطي وحفاظا علي عدم تهتك النسيج الاجتماعي ومكافحة العمليات الارهابية وسند المنظومة الاقتصادية.

وقال : السودان مستهدف في امنه وأرضه وموارده عليه نطالب بمنح جهاز المخابرات كل الصلاحيات وعاش السودان أمن مستقراً.