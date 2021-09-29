شاهد تفاصيلها مع أبرز التخصصات: #وظائف_شاغرة بـ #جامعة_الملك_فيصل #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة بمجمع العيادات الطبية.

وبحسب التفاصيل فإن الجامعة ترغب بشغلها بمواطنين ومواطنات بمرتبة طبيب نائب، طبيب مقيم، أخصائي أول، أخصائي، فني.

ومن ضمن الشروط العامة للتقديم لهذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة.

أن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واجتياز متطلبات الجامعة لشغل تلك الوظائف.

وقد أوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أنه على من تتوفر لدية المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف التقدم خلال الفترة من يوم الأحد 26 /2/ 1443 هـ الموافق 3/ 10 /2021 م وحتى نهاية دوام يوم الخميس 1 /3 /1443 هـ الموافق 7 /10 /2021 عبر الرابط التالي:

https://services.kfu.edu.sa/Employment/Common/Start