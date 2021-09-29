السعودية: سندافع عن أنفسنا في مواجهة إرهاب #الحوثي

أكدت السعودية، على احتفاظها بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من الهجمات التي تطلقها المليشيا الحوثية يومياً على المدنيين.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز إن ” مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات مشددا على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها المليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية”.