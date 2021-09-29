” #خلية_أزمة” لكشف لغز إختفاء الـ 7 فلسطينيين في #تركيا

“خلية أزمة” شكلتها شكلت الوطنية الفلسطينية وذلك لمتابعة اختفاء 7 فلسطينيين في تركيا هذا الشهر، بحسب تصريحات مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الفلسطينة أحمد الديك.

وأكد أن “خلية الأزمة التي شُكلت في سفارة دولة فلسطين في العاصمة التركية أنقرة، اجتمعت مع وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية التركية، لوضع الأتراك أمام مسؤولياتهم، ولكشف سبب اختفاء الفلسطينيين السبعة في تركيا” حسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الأربعاء.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد آثار 5 فلسطينيين في اسطنبول، وسادس في قونيا وسط تركيا، وسابع قرب الحدود مع اليونان.

ويتحدر 3 مختفين من قطاع غزة، و4 من الضفة الغربية، وبينهم سيدة واحدة، وكانوا في تركيا العمل او الدراسة.