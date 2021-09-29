الثانية لها حساباتها.. جولة مثيرة في #دوري_أبطال_أوروبا… تعرف على أبرز النتائج

بداية قوية للجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا، حيث أكد فريق ليفربول قوته بعد الفوز الكبير على بورتو البرتغالي، فيما سجل ميسي أول أهدافه مع باريس سان جيرمان، وكان للتأخير دروا هام في فوز ميلان الإيطالي على أتلتيكو مدريد، وصعق مولدوفا، ريال مدريد بهدف قاتل، وأياكس أمستردام الهولندي يواصل انطلاقته القوية ويفوز علىبشكتاش التركي

مو صلاح يهز الشباك.. وليفربول يؤكد بدايته القوية بالفوز على بورتو البرتغالي

مارس المهاجم المصري الدولي محمد صلاح، هوايته المفضلة في هز الشباك، ليسجل هدفين، ويقود فريقه ليفربول إلى فوز كبير ومهم 5-1 على مضيفه بورتو البرتغالي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

فوز ميلان الإيطالي بسبب تأخر أتلتيكو مدريد

قلب أتلتيكو مدريد الإسباني، تأخره بهدف أمام مضيفه ميلان الإيطالي إلى فوز 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مولدوفا يصعق ريال مدريد بهدف قاتل

صعق شريف ممثل مولدوفا منافسه ريال مدريد، بالفوز عليه 2-1، في دوري أبطال أوروبا، في إستاد سانتياغو برنابيو، بفضل هدف قاتل من سيباستيان تيل في الدقيقة 89.

أياكس أمستردام الهولندي يواصل انطلاقته القوية ويفوز علىبشكتاش التركي

واصل أياكس أمستردام الهولندي انطلاقته القوية في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بفوز ثان على التوالي، وهذه المرة على ملعبه على حساب بشكتاش التركي 2-0، اليوم الثلاثاء، لينفرد مؤقتاً بصدارة المجموعة الثالثة.

ميسي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 2-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.