عيار 21 عند 183 ريال.. تراجع أسعار #الذهب في #السعودية وارتفاعها عالمياً

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، بالتزامن رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.34 ريال (55.81 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 183.18 ريال (48.84 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157.15 ريال (41.17 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 122.01 ريال (32.56 دولار).

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء وسط تراجع هامشي لعائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها لا تزال تتداول قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع.

وتوقع محللون لدى “أو سي بي سي بنك” في مذكرة نقلتها وكالة “رويترز”، هبوط أسعار الذهب عند 1500 دولار بحلول نهاية 2022، بشكل خاص مع الانتهاء من خفض مشتريات الأصول لدى الاحتياطي الفيدرالي بحلول هذه الفترة، ثم تطلعه لبدء زيادة معدل الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، زادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1% عند 1739.90 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% إلى 1738.86 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.6% مسجلة 22.34 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.2% عند 969.55 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.3% مسجلاً 1878.50 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات عند 93.715 نقطة.