233.55 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم.. والوفيات عند 4.77 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 233 مليوناً و558 ألفا و660 إصابة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و778 ألفا و872 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 210 ملايين و386 ألفا و345 حالة.

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11780 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 4.215.351 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 93.571 حالة وفاة.

كما سجلت الهند 18870 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء فضلا عن 378 وفاة ، وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند جراء الإصابة بالفيروس إلى 33.72 مليونا والوفيات إلى 447751.

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 11 حالة من الإصابات الجديدة انتقلت محليا. وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 96106 بينما ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 9792 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء فضلا عن 700 وفاة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و645599 والوفيات إلى 276376.