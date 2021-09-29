تراجع أسعار #النفط.. و #برنت عند 77.75دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع إثر ظهور شكوك بشأن الطلب مجددا في حين تواصل حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الارتفاع على مستوى العالم وتشهد بعض المناطق نقصا في البنزين.

وهبط سعر خام برنت 1.34 دولار أو ما يعادل 1.7 بالمئة إلى 77.75دولار للبرميل بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش وكان قد هبط بمقدار دولارين تقريبا يوم الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات عند 80.75 دولار للبرميل.

وانخفض سعر الخام الأمريكي 1.38 دولار أي بنسبة 1.8 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.2 بالمئة يوم الثلاثاء.